Могу ли я получить доступ к сайтам, заблокированным с использованием ТСПУ?

Да, можете! Мы ведем реестр веб-сайтов, блокируемых с использованием ТСПУ. Вам не нужно что-либо делать, так как Censor Tracker автоматически получает обновления по заблокированным сайтам каждые 40 минут, однако если у вас возникают какие-то проблемы, то вы сможете самостоятельно добавить сайт в список проксируемых.



Для этого нажмите на иконку расширения —> в правом верхнем углу щелкните на шестеренку —> "Проксируемые сайты" и внесите интересующий вас сайт, а затем нажмите Enter .