Расширение для обхода блокировок и выявления сайтов, которые следят за вами. Мы не зарабатываем на наших пользователях и не заглядываем в ваш трафик.
Такие сайты обязаны хранить и без решения суда предоставлять органам любую информацию о пользователях, в том числе сообщения и весь расшифрованный трафик с их сайта.
Роскомсвобода следит за реестром запрещенных в России сайтов. Сейчас в нём больше 400 000 адресов. Также Роскомсвобода следит за цензурой в мире и помогает обходить блокировки в таких странах как - Украина, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Турция и другие.
Обычные плагины обходят блокировки только по реестру Роскомнадзора, но мы сделали обход внереестровых блокировок.
Расширение позволяет находить блокировки, которые делает Роскомнадзор по закону о «суверенном» рунете в обход реестра запрещенных сайтов, а мы в свою очередь сделаем их публичными.
Мы не храним логи в отличие от большинства коммерческих расширений.
Вы можете убедиться в этом лично, изучив исходный код Censor Tracker на GitHub.
Если ничего из этого вам не помогло напишите нам!
youtube.com в список игнорируемых
сайтов.
username:password@hostname, во втором поле вводим порт.
"Новую вкладку" и перейдите по этому адресу:
about:debugging#/runtime/this-firefox.
manifest.json.
"Новую вкладку" и перейдите по этому адресу:
chrome://extensions.
"Режим разработчика".