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Censor Tracker

Расширение для обхода блокировок и выявления сайтов, которые следят за вами. Мы не зарабатываем на наших пользователях и не заглядываем в ваш трафик.

Сайт из реестра ОРИ

Предупредим, если сайт входит в реестр организаторов распространения информации

Такие сайты обязаны хранить и без решения суда предоставлять органам любую информацию о пользователях, в том числе сообщения и весь расшифрованный трафик с их сайта.

Заблокированный сайт

Проверим, запрещен ли сайт в России

Роскомсвобода следит за реестром запрещенных в России сайтов. Сейчас в нём больше 400 000 адресов.

Также Роскомсвобода следит за цензурой в мире и помогает обходить блокировки в таких странах как - Украина, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Турция и другие.

Разблокируем, даже, если сайт заблокирован по закону о “суверенном” рунете

Обычные плагины обходят блокировки только по реестру Роскомнадзора, но мы сделали обход внереестровых блокировок.

С Censor Tracker вы помогаете находить факты цензуры в рунете

Расширение позволяет находить блокировки, которые делает Роскомнадзор по закону о «суверенном» рунете в обход реестра запрещенных сайтов, а мы в свою очередь сделаем их публичными.

Мы не храним и не передаём третьим лицам связь вас с вашей историей браузера

Мы не храним логи в отличие от большинства коммерческих расширений.

Вы можете убедиться в этом лично, изучив исходный код Censor Tracker на GitHub.

Ответы на частые вопросы

Расширение Censor Tracker можно скачать только из официальных магазинов расширений Mozilla Addons и Google Web Store, а также можно альтернативно установить с помощью Архивов с GitHub.

Команда Censor Tracker не рекомендует Вам устанавливать расширение из других источников, кроме тех, которые перечислены выше, мы не несем ответственность за работоспособность и безопасность расширения, представленного на иных площадках.

Посмотрите версию вашего браузера, расширение поддерживает сборки - Firefox 98+ и Google Chrome 94+.

Вы можете подробнее почитать об этом в карточке «Суверенизация Рунета». Что с ней не так?

  1. Проверьте установлена ли у вас последняя версия расширения.
  2. Если у вас включен VPN — то отключите его, это может мешать работе расширения.
  3. Зайдите в продвинутые настройки и обновите базу данных (сделать это можно так — нажать на иконку расширения —> нажать на шестеренку в правом верхнем углу внутри появившегося окна —> продвинутые настройки —> принудительно обновить локальную базу данных).
  4. Если у вас есть расширение или расширения, которые контролируют настройки прокси, то следует отключить их в настройках браузера, так как расширения, контролирующие настройки прокси, могут конфликтовать.
  5. Переустановите расширение.

Если ничего из этого вам не помогло напишите нам!

Это происходит из-за того, что Google считает трафик подозрительным, если с одного и того же IP адреса поступает слишком много запросов.

Одно из возможных решений этой проблемы — добавить youtube.com в список игнорируемых сайтов.

Да, можете! Мы ведем реестр веб-сайтов, блокируемых с использованием ТСПУ. Вам не нужно что-либо делать, так как Censor Tracker автоматически получает обновления по заблокированным сайтам каждые 40 минут, однако если у вас возникают какие-то проблемы, то вы сможете самостоятельно добавить сайт в список проксируемых.

Для этого нажмите на иконку расширения —> в правом верхнем углу щелкните на шестеренку —> "Проксируемые сайты" и внесите интересующий вас сайт, а затем нажмите Enter.

Да, расширение предоставляет вам такую возможность для этого зайдите в расширение (иконка расширения —> нажать на шестеренку в правом верхнем углу внутри появившегося окна —> Настройка Прокси). Расширение поддерживает только HTTPS прокси. Корректный ввод выглядит так — в первое поле водим username:password@hostname, во втором поле вводим порт.

Да, можете! Censor Tracker имеет открытый исходный код и любой желающий может внести свой вклад.

Это нормально, так как наши серверы физически находятся в странах ЕС, в том числе и в Германии.

В данный момент основные мобильные браузеры (Chrome для Android и Safari для iOS) не поддерживают расширения. А брать на себя ответственность за рекомендации людям использовать сторонние браузеры (которые поддерживают) мы не можем.

Censor Tracker - это прокси-расширение конкретно для веб-браузеров, а не VPN. А создавать VPN от Censor Tracker мы пока не планируем. Если вам нужен хороший VPN, вы можете воспользоваться сайтом VPN Love для выбора надёжного провайдера или установить AmneziaVPN, который является выпускником Privacy Accelerator (организованного нашими же специалистами).

Да, у нас есть чат в Telegram для обсуждения найденных пользователями ошибками или обсуждения работы расширения.

Вы можете оформить регулярные пожертвования или отправить единоразовый платёж на нашем сайте: donate.roskomsvoboda.org

Вы можете воспользоваться репозиторием Github для установки расширения.

    Установка расширения в Firefox

  • 1. Скачайте актульный архив с расширением из нашего репозитория Github.
    • Архив с расширнием
  • 2. Распакуйте Расширение в новую папку.
    • Папка с расширнием Перемещение архива с расшиернием в отдельную папку Распаковка расширения
  • 3. Откройте "Новую вкладку" и перейдите по этому адресу: about:debugging#/runtime/this-firefox.
  • 4. Далее нажмите на кнопку Загрузить временное дополнение.
    • Установка внутри браузера
  • 5. Перейдите в папку, куда вы распаковали расширение и выберите файл manifest.json.
    • Установка внутри браузера
  • Готово! Вы можете пользоваться расширением.
  • *Важно! Вам нужно будет проделывать данную операцию каждый раз, когда вы запускаете браузер.

    Установка расширения в Google Chrome

  • 1. Скачайте актульный архив с расшиернием из нашего репозитория Github.
    • Архив с расширнием
  • 2. Распакуйте Расширение в новую папку.
    • Папка с расширнием Перемещение архива с расшиернием в отдельную папку Распаковка расширения
  • 3. Откройте "Новую вкладку" и перейдите по этому адресу: chrome://extensions.
  • 4. В правом верхнем углу включите "Режим разработчика".
    • Режим разработчика Режим разработчика
  • 5. Далее нажмите на кнопку Загрузить распакованное расшиерние.
    • Установка внутри браузера
  • 6. Выберите папку, куда вы распаковали расширение.
    • Установка внутри браузера
  • Готово! Вы можете пользоваться расширением.

Поддерживаемые браузеры

Google

Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Brave

Brave
Opera

Opera
CensorTracker

Censor Tracker